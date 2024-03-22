اليوم السابع
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الجمعة، 22 مارس 2024 10:37 م
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السفارة الأمريكية فى روسيا حذرت من عملية إرهابية بموسكو قبل الهجوم بـ48 ساعة

الجمعة، 22 مارس 2024 09:11 م
السفارة الأمريكية فى روسيا حذرت من عملية إرهابية بموسكو قبل الهجوم بـ48 ساعة هجوم موسكو
محمد جمال

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بعد سقوط 40 قتيلا وأكثر من 100 جريح فى هجوم مسلح على قاعة للحفلات بالعاصمة الروسية موسكو، فقد حذرت السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين فى روسيا قبل الهجوم بـ48 ساعة.

وذكرت السفارة في رسالة على موقعها الإلكترونى أنها "تراقب التقارير التي تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، مثل الحفلات الموسيقية، ويجب نصح المواطنين الأمريكيين بتجنب التجمعات الكبيرة خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".

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يذكرأن، طالبت السفارة الأمريكية فى روسيا يوم الجمعة 8 مارس 2024 من رعاياها تجنب التجمعات الكبيرة فى موسكو، بسبب ما قالت إنها تقارير عن تخطيط متطرفين لشن هجوم وشيك.







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