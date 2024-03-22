السبت المقبل.. الاحتفال باليوم العالمى للمياه بمشاركة 12 منظمة دولية

كتبت منال العيسوي

تحتفل أكثر من 12 جهة دولية عالمية للاحتفالات باليوم العالمى للمياه، والذى سيركز هذا العام على المياه العذبة، والذى يوافق 22 مارس من كل عام كيوم من اليوم المحدد للاحتفالات، بمشاركة أشخاص ومنظمات فى الحملة العامة العالمية، ويتم استضافة فعاليات يوم المياه العالمى عبر وسائط التواصل الاجتماعى، وسيتم اصدار تقرير الأمم المتحدة العالمى عن تنمية الموارد المائية، وويركز التقرير على ذات موضوع الحملة، ويقدم توصيات لصانعى القرار بشأن التوجيهات السياسية.

ويتولى تنسيق يوم المياه العالمى لعام 2024 لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التى ترأس فرقة عمل تتألف من 12 منظمة دولية وهى:

1- منظمة الأغذية والزراعة (FAO)

2- مركز جنيف للمياه

3- برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).

4- ‏منظمة الصحة العالمية (WHO).

5- منظمة حقوق الإنسان فى المياه (Human Right 2 Water)

6- ‏معهد التعليم فى مجال المياه (IHE-Delft).

7- الرابطة الدولية للهيدرولوجيين (IAH)

‏8- المركز الدولى لتقييم موارد المياه الجوفية (IGRAC).

‏9- الرابطة الدولية للموارد المائية (IWRA).

‏10- مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) حيث أن الشراكة من أجل توفير الصرف الصحى والمياه للجميع.

‏11- ‏المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).

12- الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC).