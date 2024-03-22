الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بذكرى العاشر من رمضان

كتب محمد شعلان

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكبار قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

واستمع الرئيس السيسي، إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور الشحات عزازي وتحدث فيها عن الذكرى الخالدة انتصار العاشر من رمضان وإرادة الله في عودة الحق وما سطره فيها أبطال القوات المسلحة الكثير من ملاحم البطولة والفداء لاستعادة أرض الوطن، ومشابهتها بذكرى غزوة بدر وأن الله مع المنكسرة قلوبهم وأن الله مع الخاشعين والمستمدين قوتهم من الله.