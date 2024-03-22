الدولار ينخفض بقيمة 2.74 جنيه خلال أسبوعين من التسعير العادل للصرف

كتب هانى الحوتى

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرية بقيمة 2.74 جنيه للشراء بالبنك المركزي خلال أسبوعين، ليتراجع من مستوى 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع يوم 7 مارس إلى 46.6 جنيه للشراء، 46.74 جنيه للبيع، بالبنك المركزي بختام تعاملات الأسبوع الحالي.

يأتي هذا بعد أسبوعين من قرار البنك المركزي المصري تطبيق نظام سعر صرف مرن، ما أثمر عن زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، وتنازل حائزي الدولار عنه في القنوات الرسمية بسبب عدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعره في السوق الموازية، كما بدأت تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشرة في العودة مرة ثانية سواء في أدوات الدين الحكومية أو في سوق المال.



وحصل البنك المركزي على تدفقات دولارية من الدفعة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة وبلغت 10 مليارات دولار إضافة إلى تنازل عن مبلغ 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية، ومن المقرر أن يتسلم "المركزي" 16 مليار دولار آخرين خلال أقل من شهرين إضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية، بجانب ذلك سيحصل "المركزي" على الشرائح الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، والذي ارتفعت قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار.



ومن المرتقب أن يحصل البنك المركزي كذلك على أكثر من مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، كما وافقت مجموعة البنك الدولي على توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، وحزمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام.



وتركز الحكومة، على استخدام تدفقات النقد الأجنبي في الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ وأهمها السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعهم على التوسع في الإنتاج من حقول النفط، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية.