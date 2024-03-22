الجيزة: حملات مكثفة على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بإلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة فور اعتمادها.

ووجه محافظ الجيزة، بتكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ورئيس جهاز السرفيس ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

وشدد على وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

ووجه المحافظ بتكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الإتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية اجتمعت لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.