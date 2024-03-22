الجريدة الرسمية تنشر قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية

كتبت - مروة الغول

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 67 تابع (أ) فى 21 مارس 2024، قرار رقم 280 لسنة 2024، وقرار رقم 281 لسنة 2024، وقرار رقم 282 لسنة 2024، والخاصة بتعديل أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من يوم 22 مارس 2024.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى.

ويبلغ سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 7500جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقى القطاعات والجهات والاستخدام الأخرى.

ويستمر العمل بأسعار لبيع المازوت لباقي القطاعات على النحو التالى:

1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة، و2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التى تقوم بيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات بمحطة التموين بمبلغ 6.5 جنيه وسعر بيع البنزين 80 بسعر 11جنيها، وسعر بيع البنزين 92 بـ 12.5 جنيه، وسعر بيع البنزين 95 بـ13.5 جنيه، وسعر بيع لتر الكيروسين بـ10 جنيهات وسعر بيع لتر من السولار بـ10 جنيهات.

ونشرت الجريدة الرسمية فى العدد 12(تابع) فى 21 مارس 2024 قرار رقم 917 لسنة 2024 تحديد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز ويبلغ 100 جنيه للأسطوانة 12.5 كيلو تسليم مستودع للتوزيع للمستهلك، و200 جنيه للأسطوانة سعة 25 كيلو تسليم مستودع للتوزيع المستهلك.















