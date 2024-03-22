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التنقيب عن الآثار يتسبب في مصرع عامل بالواحات البحرية في الجيزة

الجمعة، 22 مارس 2024 12:39 ص
التنقيب عن الآثار يتسبب في مصرع عامل بالواحات البحرية في الجيزة البحث عن أثار- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى عامل مصرعه خلال التنقيب عن الآثار في الواحات البحرية بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في الواحات البحرية.


انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.


تم انتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 







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