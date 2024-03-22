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التحالف الوطنى يكرم الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم.. غدا

الجمعة، 22 مارس 2024 11:17 م
التحالف الوطنى يكرم الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم.. غدا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد الدكتور أسامة الإتربي، مُنسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، أنه من المُقرر غدًا السبت، توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتي نظمها التحالف الوطني قبل يومين، وسيكون تكريم الفائزين في حفلة كبيرة بقصر ثقافة كفر الشيخ.

ويحصل الفائز في المستوى الأول على جائزة قدرها 3 آلاف جنيه، والفائز في المستوى الثاني يحصل على جائزة قدرها 2000 جنيه، والفائز في المستوى الثالث له جائزة قدرها 1000 جنيه، وسيتم يتم تكريم الفائزين في المسابقة وتقديم الجوائز والشهادات التقديرية لهم، وقد شارك في المسابقة 4149 متسابق من 10 مراكز.

 

 







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