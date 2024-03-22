البيت الأبيض يتمنى الشفاء لأميرة ويلز بعد إعلان إصابتها بالسرطان

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تمنى البيت الأبيض لأميرة ويلز كيت ميدلتون زوجة ولى العهد البريطاني، الشفاء الكامل بعد الأنباء "الفظيعة" عن تشخيص إصابتها بالسرطان.



وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير- فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الجمعة/ - "سمعنا جميعا الأنباء الفظيعة. نتعاطف مع دوقة كامبريدج وعائلتها".



وأعلنت أميرة ويلز زوجة ولى العهد البريطانى الأمير ويليام، إصابتها بالسرطان، وبأنها فى المراحل الأولى من العلاج بعد اكتشاف المرض فى الاختبارات مؤخرا.



وفى فيديو مصور، قالت الأميرة كيت (42 عاما): إنها كانت صدمة كبيرة بعد شهرين صعبين للغاية، إلا أنها أشارت إلى أنها بخير وتزداد قوة كل يوم ودعت المصابين بالمرض لعدم فقدان الإيمان والأمل.