الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بسبب فصل الربيع.. اعرف التفاصيل

كتب ـ محمود راغب

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات مهمة للمواطنين خلال هذه الفترة وطوال فصل الربيع، مناشدة المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة يوميا.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه عادة ما يشهد فصل الربيع تقلبات جوية حادة وسريعة، فهو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.

ويشهد اليوم الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 15.