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الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حتى الإثنين المقبل

الجمعة، 22 مارس 2024 10:19 ص
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حتى الإثنين المقبل حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه اعتبارا من اليوم الجمعة إلى يوم الإثنين القادم  25 مارس،  انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه خلال هذه الفترة تشهد البلاد طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية .

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن أعلى درجات حرارة عظمى متوقعة على القاهرة الكبرى 22 درجة .

ويشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 15.

 

 







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