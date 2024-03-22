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الأردن يدين هجوما مسلحا استهدف مركزاً تجارياً فى موسكو

الجمعة، 22 مارس 2024 11:08 م
الأردن يدين هجوما مسلحا استهدف مركزاً تجارياً فى موسكو هجوم موسكو
أ ش أ

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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم المسلح الذى استهدف مركزاً تجارياً فى العاصمة الروسية موسكو، اليوم /الجمعة/، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.


وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تضامن المملكة مع روسيا الاتحادية فى هذا المصاب الأليم، ورفض المملكة واستنكارها المطلق لهذا الفعل الإرهابى الجبان الذى استهدف مدنيين أبرياء.


وأعرب الناطق - فى بيان - عن أصدق التعازى لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا أو المصابين.







موسكو

روسيا

هجوم موسكو

حادث موسكو




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