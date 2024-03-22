اشرب شاي بالنعناع بعد الافطار.. هيصحصحك ويقويك

كتبت مروة محمود الياس

الشاي بالنعناع أحد أهم المشروبات المصرية التقليدية خاصة في شهر رمضان بعد تناول الإفطار، يمكن أن تعتمد عليه كمشروبك الرسمي لأنه يعزز من قوة الجسم ويعزز من المناعة أيضا، كما أن له فوائد هضمية لا حصر لها هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع eating well.

وتابع التقرير أن شرب الشاي بالنعناع يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، كما أنه يخفف من مشكلات القولون العصبي والتي تزيد فرص الإصابة بها بعد الإفراط في الطعام الإفطار، كما أنه يعمل على تعزيز امتصاص المعدة للعناصر الغذائية والتمثيل الغذائي الجيد للطعام بشكل سليم.

وأوضح التقرير، أن الشاي بالنعناع يعمل على تخليص الجسم من الدهون والمساعدة في عملية الهضم بشكل كبير كما أنه يعزز منه تقليل حدة تشنج العضلات الهضمية مما يعزز من الهضم سليم وامتصاص مثالي للطعام.

يخفف شاي النعناع من الانتفاخات والتقلصات التي قد تحدث بعد تناول الكثير من الطعام خاصة طعام الإفطار الذي يفرط البعض في تناول كميات كبيره منه.



يساعد شاي النعناع على تعزيز صحة الفم وتخليص الجسم بشكل عام من البكتيريا والفطريات كما أنه يعزز من نظافة الأسنان وهو ما يفيد في تحسين رائحة الفم أثناء الصيام.



يخلصك لا شك شاي بالنعناع من الشعور بالألم في المعدة والغازات والتقلصات الهضمية لذا ينصح به بعد الافطار.