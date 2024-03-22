اليوم السابع
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الجمعة، 22 مارس 2024 02:18 ص
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ازاى تحمى نفسك...تعرف على إجراءات الوقاية من الغرق اثناء الاستحمام بنهر النيل

الجمعة، 22 مارس 2024 02:00 ص
ازاى تحمى نفسك...تعرف على إجراءات الوقاية من الغرق اثناء الاستحمام بنهر النيل ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت مجموعة من الأساليب الهادفة لتقليل حالات الغرق التى تظهرت فى نهر النيل ويقوم رجال الإنقاذ البرى التابع للحماية المدنية بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات بعد إنقاذهم ووضعت مجموعة من النصائح لتجنب الغرق ومنها

- عدم القفز أو نزول نهر النيل أو البحر من أماكن عالية لخطورة ذلك

- ارتداء سترة النجاة في حالة عدم إجادة السباحة

- تعلم المهارات الأساسية لإنقاذ نفسك أو غيرك

- يجب عدم نزول المياه إلا بوجود مرافق يجيد السباحة

- لا تستخدم أبدًا الأطواق في الرياح القوية والأمواج العالية

- قم بمتابعة ومراقبة الأطفال دائمًا

- إذا رأيت شخصًا ولم تستطع المساعدة قم بتنبيه المنقذين والاتصال بالإسعاف على رقم 123

- اتبع تعليمات المنقذ

 







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