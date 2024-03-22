أمين المجلس الأعلى للجامعات: المرأة ظهير داعم للمجتمع

محمد صبحى

بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بيوم المرأة ، نظم المجلس الأعلى للجامعات احتفالية بمقر أمانة المجلس شهدها الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وبحضور الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد ولفيف من الكوادر النسائية العاملة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وخلال كلمته ثمّن الدكتور مصطفى رفعت الدور الذي تقوم به المرأة في النهوض بالمجتمع المصري ككل وفي الارتقاء بمنظومة العمل داخل المجلس الأعلى للجامعات على نحو خاص، مؤكداً أن المرأة ظهير داعم لتقدم المجتمع وشريك رئيسي في أي إنجاز سواء داخل حدود الأسرة أو خارجها في مختلف نواحي المجتمع.

و أضاف أن الدولة المصرية أعطت للمرأة مكانتها التي تستحقها وكفلت لها حقوقها على كافة المستويات.

وخلال الاحتفالية قام الدكتور مصطفى رفعت بتكريم، نجلاء عباس مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية كنموذج للمرأة الملهمة ؛تقديراً لدورها وعطائها.

وفي ذات السياق أكد الدكتور مصطفى رفعت أن كل الكوادر النسائية بالمجلس تستحق التقدير والتكريم وأن هذا الاحتفال سيظل مناسبة سنوية نحرص عليها للتعبير عن الامتنان والشكر لكل سيدة مصرية تبذل قصارى جهدها لخدمة أسرتها وعملها ووطنها.

ومن جانبهن عبرن سيدات المجلس الأعلى للجامعات عن تقديرهن لهذا الاحتفال .

واختتمت الاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية الجماعية.