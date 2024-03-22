أسعار المواصلات الجديدة للخطوط الداخلية والخارجية بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، عن التعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية للمحافظة، ومن محافظة كفر الشيخ للمحافظات المجاورة، وننشر التعريفة الحديدة، التي أعلن عنها محافظ كفر الشيخ.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عقد اجتماعا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار الذي حمل رقم 915 بتاريخ 22 مارس 2024م، لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة بمقدار واحد جنيه للتر، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد المساعد، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، رئيس مباحث المرور، واللواء هشام مطر، مدير إدارة المواقف وعدداً من القيادات المعنية.

وأصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بزيادة طفيفة وبما يتناسب مع الزيادة المقررة، ابتداء من اليوم الجمعة، الموافق 22 مارس 2024.

ووجه المحافظ مدير إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان التزام قيام قائدي السيارات بالتعريفة المقررة.

كما ووجه محافظ كفر الشيخ باستقبال شكاوى المواطنين من خلال "خليك ايجابي" على الخط الساخن 140 ورقم غرفة العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، 0473220792.



ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بكفر الشيخ وقرار محافظ كفر الشيخ (1)



ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بكفر الشيخ وقرار محافظ كفر الشيخ (2)



ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بكفر الشيخ وقرار محافظ كفر الشيخ (3)



ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بكفر الشيخ وقرار محافظ كفر الشيخ (4)



ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بكفر الشيخ وقرار محافظ كفر الشيخ (5)



ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بكفر الشيخ وقرار محافظ كفر الشيخ (6)



ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بكفر الشيخ وقرار محافظ كفر الشيخ (7)



ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بكفر الشيخ وقرار محافظ كفر الشيخ (8)



ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بكفر الشيخ وقرار محافظ كفر الشيخ (9)



ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بكفر الشيخ وقرار محافظ كفر الشيخ (10)



ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بكفر الشيخ وقرار محافظ كفر الشيخ (11)



ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بكفر الشيخ وقرار محافظ كفر الشيخ (12)



ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بكفر الشيخ وقرار محافظ كفر الشيخ (13)