أحمد يعقوب يكشف لـ"إكسترا نيوز" جهود الدولة لدعم المواطن وملف الحماية الاجتماعية

كتبت - ريهام الباشا

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن الدولة المصرية كثفت جهودها خلال السنوات الماضية لدعم المواطن المصرى والاهتمام بملف الحماية الاجتماعية بإجراءات خاصة بمنظومة الأجور والمعاشات ودعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة بقيمة 180 مليار جنيه تعمل على زيادة دخل كافة شرائح المجتمع المصرى وتخفيف الأعباء الناتجة عن الأزمات الاقتصادية الدولية.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم زيادة مخصصات الأجور من 271 مليار جنيه فى 2018 إلى 573 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة للدولة 2024 - 2025 والتى تبدأ فى الأول من يوليو المقبل.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أهمية مبادرة حياة كريمة فى تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة لنحو 60 مليون مواطن فى مختلف محافظات الجمهورية والريف المصرى، مشيرا إلى أهمية التوجيهات الرئاسية المستمرة بتوفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة وزيادة الإنفاق الحكومى على منظومة الأجور والمعاشات لدعم كافة القطاعات الاجتماعية فى مصر.

وأكد الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، أن إجراءات توحيد سعر الصرف والصفقات الاستثمارية الكبرى والشراكات مع مختلف دول العالم شرقاً وغرباً والإفراج عن سلع بالموانئ بقيمة 15 مليار دولار منذ بداية 2024 وحتى الآن لتوفير السلع الأساسية فى الأسواق من شأنه يعمل على توفير فرص العمل ورفع معدل النمو الاقتصادى وخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أهمية الاجراءات الحكومية الأخيرة بشأن توحيد سعر الصرف والتركيز على الاستثمار والاقتصاد الحقيقى وتوفير السلع بالأسواق وحزمة الحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه والتى تسهم فى دعم الملايين من الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً.