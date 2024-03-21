وزير خارجية إيطاليا: خصصنا 20 مليون يورو للاحتياجات العاجلة والألغام فى غزة

فاطمة شوقى

أكد وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجانى أن إيطاليا لا تزال منخرطة على خط المواجهة على الجبهة الإنسانية في قطاع غزة.



وأوضح تاجانى أن موقف إيطاليا "يحظى بتقدير جميع الشركاء الدوليين، وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها"، مضيفا أن "كل هذا ظهر أيضًا في المهمة الأخيرة التي طلبت من مدير الشؤون السياسية السفير باسكال فيرارا القيام بها في الضفة الغربية وإسرائيل"، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية.



وبحسب الوزير، فإن الوضع الحالي في قطاع غزة، حيث شن الجيش الإسرائيلى العملية العسكرية في غزة، يتخذ ملامح كارثة إنسانية، وكانت إيطاليا دائما على خط المواجهة لتقديم المساعدة للسكان المدنيين، والدليل عل ذلك الرحلات الجوية الإنسانية التي تحمل 16 طنا من البضائع ، والعديد من الفلسطنيين الذين عولجوا على متن سفينة فولكانو ، وعشرات الأطفال الذين اتم استقبالهم في افضل مستشفيات الأطفال لدينا".



وأضاف تاجانى أن " إيطاليا خصصت 20 مليون يورو للاحتياجات الإنسانية العاجلة وأنشطة إزالة الألغام في قطاع غزة"، وهي أموال "تتضمن أيضًا مساهمة قدرها 2 مليون يورو لمنظمات المجتمع المدني لدينا، لاستخدامها في مشاريع جديدة".



وكان تاجاني،أعلن أن إيطاليا ستنضم إلى مبادرة الإدارة القبرصية اليونانية لإنشاء ممر بحري إنساني باتجاه قطاع غزة.

وفي حديثه للصحفيين على هامش مؤتمر حزب الشعب الأوروبي في بوخارست برومانيا، قال تاجاني إنه أبلغ للتو رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، "بالتزام إيطاليا بممر بحري إنساني للمساعدة في إنقاذ أرواح الفلسطينيين".



من ناحية أخرى، أكد تاجاني أن روما تدعم اقتراح فون دير لاين بإنشاء مفوض لشؤون الدفاع كجزء من الذراع التنفيذية الجديدة للكتلة، والتي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية في يونيو.