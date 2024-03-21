وزير خارجية أمريكا: يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة ودمج إسرائيل بالمنطقة

أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، وجود إجماع كبير في ملفات عدة بغزة وأن اجتماعاته في القاهرة ناقشت قضايا الأمن والإدارة والحكومة والتطوير والتنمية والتحركات اللازمة لإنجاز السلام الدائم، موضحا: أن المناقشات تطرقت لعدد من الأفكار والمباحثات وسنواصل التشاور حول الوضع في غزة.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية على أنه من الصعب التركيز على المستقبل قبل الخروج من دوامة العنف والقتل والدمار، لافتا لاهمية دمج اسرائيل بشكل كامل في المنطقة وكذلك يجب اقامة دولة فلسطينية مستقلة وهذا حق للفلسطينيين.

وانتقد وزير الخارجية الأمريكي، أى محاولات لاستمرار حلقة العنف فى الإقليم، مشددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وستقوم الولايات المتحدة بكل ما في وسعها لايصال المساعدات لسكان غزة.

بدوره، أكد وزير الخارجية سامح شكري معظم الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية يدركون وجود نوايا لتصفية القضية الفلسطينية بتهجيرهم سواء داخليا او خارجية، موضحا ان الشعب الفلسطيني لا يريد تكرار نكبة جديدة مثلما حدث في السابق، لافتا لاهمية الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في اقامة دولتهم والحصول على حقوقهم بشكل كامل.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تحمل المسؤولية وايصال المساعدات الانسانية، موضحا ان اكبر كمية مساعدات دخلت غزة ارسلتها مصر عبر مؤسساتها ومنظماتها، مشيرا إلى نقل مصر عدد كبير من المرضى والجرحى لتلقى العلاج في مستشفيات مصر.