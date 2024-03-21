اليوم السابع
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وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية

الخميس، 21 مارس 2024 08:36 م
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية شكرى وبلينكن
أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية سامح شكري أن تصريحات الجانب الأمريكي في كل مناسبة وجود توافق في الرؤى للرفض التام لأى عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، مشيرا إلى رفض مصر لمخطط التهجير الذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية، موضحا رفض مصر تهجير الفلسطينيين من غزة او الضفة الغربية.

فيما شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري على رفض الولايات المتحدة لأى عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، لافتا إلى أن مفاوضات الولايات المتحدة ستناقش موضوع رفح، موضحا أن بلاده ترى أن قيام تل أبيب بعملية عسكرية في رفح .







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غزة

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تهجير الفلسطينيين




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