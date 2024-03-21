وزير الخارجية العراقى يفتتح القنصلية العراقية فى مسيساجا الكندية

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افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقى، فؤاد حسين، القنصلية العراقية فى مدينة مسيساجا الكندية.

حضر مراسم الافتتاح باقة من أبرز الشخصيات الكندية والعربية، ومن بينهم النائب الكندى المصرى شريف سبعاوى، وعدد من الدبلوماسيين.

وكان الوزير العراقى قد بدأ زيارته بعدد من اللقاءات جمعته بوزيرة الخارجية ميلانى جولى، ووزير التنمية الكندية أحمد حسين.

وناقش خلال زيارته تعزيز العلاقات الثنائية. كما جرت مناقشة فرص الاستثمار والنمو الاقتصادى، ودخول الشركات الكندية إلى السوق العراقية وتوفير فرص تدريبية لبناء قدرات الشباب ومساعدتهم على دخول سوق العمل.

كما شملت محادثاته فرص توسيع التعاون المشترك بين البلدين، وجهود مكافحة الإرهاب، والتحديات الراهنة فى المنطقة، والاستراتيجيات المتعلقة بمواجهة تغير المناخ.