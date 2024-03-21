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وزيرة التخطيط للرئيس السيسى: "شكرا على منظومة قيم تحترم المرأة"

الخميس، 21 مارس 2024 12:34 م
وزيرة التخطيط للرئيس السيسى: "شكرا على منظومة قيم تحترم المرأة" الدكتورة هالة السعيدة
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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وجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "اشكر حضرتك.. ومش بشكرك على التمكين السياسى والاقتصادى.. أشكر حضرتك بصفتى أم واستاذة جامعية وعشت وسط الشباب.. بشكر على الخطاب الرئاسى.. الاحترام الشديد وتقديرك لدور المرأة ومكانتها ودورها فى البيت والعمل.. وتقدير الكفاءة".

 

وأضافت خلال كلمته فى احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية: "المنظومة القيمية أهم منظومة.. ومنظومة القيم الخاصة باحترام المرأة أهم منظومة للمرأة المصرية.. ويكفى أنك أطلقت على المرأة المصرية عظيمات مصر".

 







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