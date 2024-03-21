وزيرا خارجية الإمارات وسنغافوره يبحثان التطورات بالمنطقة والأوضاع فى غزة

أبوظبى (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونظيره السنغافورى الدكتور فيفيان بالاكرشنان، فى أبوظبى، التطورات الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس، أن اللقاء تناول جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسهم فى حماية سلامة وأمن المدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما استعرض الجانبان تطورات مبادرة الممر المائي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودور هذه المبادرة في تعزيز الدعم الإنساني للمدنيين في القطاع.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، التزام الإمارات بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وآمن ومستدام ودون عوائق إلى المدنيين في قطاع غزة، بما يلبي احتياجاتهم ويسهم في التخفيف من معاناتهم، مجددا التأكيد على أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة وتوفير الحماية لكافة المدنيين وتعزيز الدعم الإنساني المقدم للشعب الفلسطيني الشقيق بكافة الوسائل الممكنة.

وثمن وزير الخارجية الإماراتي الجهود الإغاثية البارزة التي تقوم بها سنغافورة في غزة، وحرصها على التعاون مع كافة الأطراف الفاعلة لمعالجة الأزمة الإنسانية الراهنة وتقديم الدعم اللازم للمدنيين في القطاع.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الإماراتي، خلال لقائه، بالاكرشنان، علاقات الصداقة والشراكة الشاملة بين البلدين وفرص تعزيزها في المجالات كافة؛ بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشاد بالعلاقات المتطورة والمتنامية التي تربط الإمارات بسنغافورة، مؤكدا حرص البلدين على استثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز شراكتهما؛ بما يدعم جهودهما التنموية، وتطلعاتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.