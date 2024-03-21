وزارة العمل: تعاون مع معهد "دون بوسكو" بالإسكندرية لتدريب الشباب لاحتياجات السوق

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، زيارة تنسيقية لمعهد الساليزيان الإيطالي فرع الإسكندرية، وبحث سبل تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العمل مع المعهد، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، والارتقاء بالعملية التدريبية، وتقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ودعمها بالخبرات التعليمية والتدريبية للحصول علي أعلي مستوي من التدريب.

كما جرى المرور على أقسام المعهد التى سوف يتم تنفيذ الدورات التدريبية للشباب بها طبقا لبنود البروتوكول، حيث أنه بموجب هذا البروتوكول، تقوم مديرية العمل بترشيح المُتدربين من راغبي العمل أو الخريجين من الشباب، أو المرشحين على برامج تدريب المُدربين والمُستهدف إلحاقهم ببرامج التدريب لدى"المعهد الإيطالي" وفقًا للأعداد والشروط والضوابط المُتفق عليها، والاشتراك مع "المعهد " في تنظيم وإعداد ملتقيات توظيف للحاصلين على البرامج التدريبية أو غيرهم في سوق العمل، وذلك بهدف تدريب الشباب على مهن جديدة ومتطورة تتناسب مع سوق العمل الداخلى والخارجي.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديرية بالإسراع فى تطبيق البرتوكول وتنفيذه فعلياً لتحقيق منظومة تدريب مُتكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قُدرات الشباب للحصول علي فرص عمل مناسبة من خلال التعاون القائم مع معهد السالزيان "دون بوسكو"، وأضاف مدير المديرية أنه استقبله خلال الزيارة الاب جيسودوس أروكيام مدير عام معهد دون بوسكو بالأسكندرية، قودري وجيه مسئول الكورسات بالمعهد، وايزاك القس بطرس مسئول مكتب التوظيف.

ورافقه خلالها ايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب المهني، كما أكد على أنه بحسب "البروتوكول" أيضًا، يلتزم "معهد الدون بوسكو"، بتدريب راغبي العمل والمُدربين المُلحقين علي برامج تدريب المُدربين، وإجراء الاختبارات اللازمة ومنحهم الشهادات المُعتمدة، والاشتراك مع الوزارة في تنظيم وإعداد ملتقيات توظيف للحاصلين علي البرامج التدريبية أو غيرهم في سوق العمل ، وتقديم المواصفات الفنية للورش المُقترح تطويرها و تجهيزها، وتقديم المناهج التدريبية اللازمة طبقا للمستويات الفنية العالمية ، وتقييم المُدربين العاملين بمراكز التدريب المهني المستهدف تطويرها، بما يتناسب والتجهيزات،والمناهج التدريبة الحديثة، واعتماد المُدربين المؤهلين بمراكز التدريب بعد تقييمهم ومنحهم شهادات التدريب معتمدة من "المعهد "، والمُشاركة مع الوزارة في الإشراف الفني والتقييم للمُتدربين، ووضع الاختبارات الخاصة بالبرنامج التدريبية.