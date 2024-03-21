وزارة الصحة تقدم نصيحة هامة الحوامل حول شرب الماء فى السحور.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان: ينصح للمرأة الحامل بشرب من 10 إلى 12 كوبًا من المياه "في الفترة من الإفطار حتى السحور".

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لا ينصح بالإفراط فى شرب المياه للسيدات الحوامل "عند السحور"، حتى لا تتسبب لهن في التقيؤ وحدوث آلام في البطن والمعدة.

واستكملت وزارة الصحة والسكان: يجب التأكيد على ضرورة استشارة السيدات الحوامل لأطبائهن المختصين والتأكد من قدرتهن على الصيام.

كانت الدكتورة سحر خيرى، عميد المعهد القومى للتغذية، قد أكدت أن صيام شهر رمضان الكريم من أكثر العادات المفيدة للجسم.

وأضافت عميد القومى للتغذية، أن الجسم خلال العام يستقبل المأكولات التى تحتوى على العناصر الغذائية الضارة مثل الدهون والسكريات مما تؤثر على المناعة وخلايا الجسم.

وأوضحت عميد القومي للتغذية: يأتى شهر رمضان ليكون بمثابة الراحة للجسم، وكذلك تجديد خلايا الجسم وتقوية المناعة، مما تحسن من أداء أجهزة الجسم.