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وزارة الصحة: الوحدات الصحية تعمل من 9 إلى 2 مساء طوال شهر رمضان

الخميس، 21 مارس 2024 06:00 ص
وزارة الصحة: الوحدات الصحية تعمل من 9 إلى 2 مساء طوال شهر رمضان وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان أن مواعيد عمل الوحدات الصحية فى شهر رمضان من 9 إلى 2 بعد الظهر مشيرة إلى أنه يتم تقديم كافة الخدمات الطبية للجمهور بشكل طبيعى.
 
وكانت نصحت وزارة الصحة والسكان مرضى السرطان بضرورة المتابعة مع الطبيب المعالج فى فترات الصوم حتى يتثنى له وضع البرنامج الغذائى السليم وكذلك الدوائى في أوقات الصيام.
 
وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الابتعاد عن الأعمال الشاقة لتجنب الإجهاد الزائد مشيرة إلى إمكانية الكشف المبكر والمتابعة بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.
 
قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية الهدف منها اكتشاف المرض فى مراحلة المبكرة لتقليل نسبة الوفيات.
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام تستهدف المواطنين فوق سن 18 عاما.

 







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