وزارة الصحة: الوحدات الصحية تعمل من 9 إلى 2 مساء طوال شهر رمضان

وكانت نصحت وزارة الصحة والسكان مرضى السرطان بضرورة المتابعة مع الطبيب المعالج فى فترات الصوم حتى يتثنى له وضع البرنامج الغذائى السليم وكذلك الدوائى في أوقات الصيام.

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الابتعاد عن الأعمال الشاقة لتجنب الإجهاد الزائد مشيرة إلى إمكانية الكشف المبكر والمتابعة بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.