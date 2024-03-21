وزارة التعليم: تقييم مارس يشمل صفوف 4 ابتدائى حتى 2 ثانوى

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم شهر مارس لصفوف النقل للتلاميذ من الرابع الابتدائي حتى طلاب الصف الثاني الثانوي، موضحة أن امتحانات الشهور تستهدف طلاب صفوف النقل، أما طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة يعتمد تقييمهم على امتحانات نهاية العام الدراسى بالنسبة للثالث الثانوى واختبار الترم الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من امتحان الشهر هو تعريف الطالب وولى الأمر بمستوى الطالب ومعرفة نقاط القوة والضعف حتى يتم معالجتها، مشيرة إلى أن الامتحان عبارة عن أسئلة قصيرة فى كل مادة تستهدف ما تم دراسته فى شهر مارس الجارى وبداية إبريل وفق خريطة توزيع المنهج الدراسى ويعقد خلال اليوم الدراسى فى جزء من الحصص الدراسية، مضيفة أن امتحان شهر مارس سوف يعقد فى نهاية الشهر وبداية إبريل المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أنها سوف تعقد بداية من 8 مايو المقبل وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، على أن يتم وضع جداول الامتحانات من قبل المديريات والإدارات التعليمية على أن تراعى المواعيد الإجازات الرسمية، مضيفة أن الجداول وترتيب المواد سيكون مريح للطلاب بدون اى ضغط بحيث يمتحن الطالب مادة واحدة يوميا أو مادتين يتميزان بالسهولة .