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وزارة التعليم تحدد مواعيد التقييم لبرامج الجدارات المهنية بالمدارس الفنية

الخميس، 21 مارس 2024 11:24 ص
وزارة التعليم تحدد مواعيد التقييم لبرامج الجدارات المهنية بالمدارس الفنية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن مواعيد وتفاصيل التقييم وأعمال التحقق لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للدبلومات الفنية المطبق عليهم منهجيه الجدارات كالتالى:-

- تنفيذ تقييم الفرصة الثالثة البرنامج العلاجي لوحدات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف بالمدارس الفنية من السبت27 إبريل حتى الخميس 2 مايو 2024.

- تنفيذ زيارات التحقق الخارجي الثانية للصفوف الثلاثة بالمدارس الثانوية الفنية المرحلة الأولى والثانية على أن يتم التحقق من تقييم وحدات طلاب الصف الثالث الثلاثاء  7 مايو وسرعة إرسال بيان نتيجة تقييم طلاب الدبلومات الفنية في موعد أقصاه الخميس 9 مايو واستكمال أعمال التحقق الخارجي للصفين الأول والثاني و إرسال بيان نتيجة الوحدات في موعد أقصاه السبت11 مايو.

- استكمال تنفيذ زيارات التحقق الخارجي الثانية لصفوف النقل بالمدارس الثانوية الفنية جميع المراحل واعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل لجميع المدارس ، على أن يتم إرسال نتيجة التقييمات في موعد أقصاه الأحد 7 يوليو.

- تنفيذ البرنامج العلاجي الدور الثاني لوحدات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب الصفوف الثلاثة بالمدارس الثانوية الفنية من السبت 6 يوليو حتى الخميس11 يوليو.

- تنفيذ زيارات التحقق الخارجي للدور الثاني ( الانعقاد الثاني ) للصفوف الثلاثة بالمدارس الثانوية الفنية ، على أن يتم البدء في التحقق من وحدات الصف الثالث يوم السبت 20 يوليو، و إرسال بيان نتيجة تقييم وحدات الصف الثالث الجميع البرامج في موعد أقصاه الأثنين 22 يوليو ، و استكمال تقييم وحدات الصفين الأول والثاني ، وإرسال بيان نتيجة تقييم الوحدات لصفوف النقل في موعد أقصاه 25 يوليو، قبل بداية الدور الثاني .

 







وزارة التربية والتعليم

الخريطة الزمنية لمواعيد التقييم المبنى على منهجية الجدارات

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