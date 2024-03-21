وزارة التعليم تحدد مواعيد التقييم لبرامج الجدارات المهنية بالمدارس الفنية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن مواعيد وتفاصيل التقييم وأعمال التحقق لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للدبلومات الفنية المطبق عليهم منهجيه الجدارات كالتالى:-

- تنفيذ تقييم الفرصة الثالثة البرنامج العلاجي لوحدات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف بالمدارس الفنية من السبت27 إبريل حتى الخميس 2 مايو 2024.

- تنفيذ زيارات التحقق الخارجي الثانية للصفوف الثلاثة بالمدارس الثانوية الفنية المرحلة الأولى والثانية على أن يتم التحقق من تقييم وحدات طلاب الصف الثالث الثلاثاء 7 مايو وسرعة إرسال بيان نتيجة تقييم طلاب الدبلومات الفنية في موعد أقصاه الخميس 9 مايو واستكمال أعمال التحقق الخارجي للصفين الأول والثاني و إرسال بيان نتيجة الوحدات في موعد أقصاه السبت11 مايو.

- استكمال تنفيذ زيارات التحقق الخارجي الثانية لصفوف النقل بالمدارس الثانوية الفنية جميع المراحل واعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل لجميع المدارس ، على أن يتم إرسال نتيجة التقييمات في موعد أقصاه الأحد 7 يوليو.

- تنفيذ البرنامج العلاجي الدور الثاني لوحدات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب الصفوف الثلاثة بالمدارس الثانوية الفنية من السبت 6 يوليو حتى الخميس11 يوليو.

- تنفيذ زيارات التحقق الخارجي للدور الثاني ( الانعقاد الثاني ) للصفوف الثلاثة بالمدارس الثانوية الفنية ، على أن يتم البدء في التحقق من وحدات الصف الثالث يوم السبت 20 يوليو، و إرسال بيان نتيجة تقييم وحدات الصف الثالث الجميع البرامج في موعد أقصاه الأثنين 22 يوليو ، و استكمال تقييم وحدات الصفين الأول والثاني ، وإرسال بيان نتيجة تقييم الوحدات لصفوف النقل في موعد أقصاه 25 يوليو، قبل بداية الدور الثاني .