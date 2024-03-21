وزارة التعليم: أسئلة امتحان الشهر لصفوف النقل فى منهج مارس فقط

كتب محمود طه حسين

أعلنت المديريات التعليمية والإدارات مواعيد امتحانات الشهر لصفوف النقل، حيث من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل حسب جدول كل مديرية لطلابها، على أن ينتهى امتحان الشهر قبل عيد الفطر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحان شهر مارس تانى فى منهج الشهر فقط، وليس منهج الترم الثاني بأكمله، مضيفة أن المستهدف هو قياس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج شهر مارس فقط، موضحة أن الامتحان يعقد فى جزء من اليوم الدراسى بما يعادل حصة دراسية للمادة الواحدة.



الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أكدت على أنه تقرر عقد امتحانات شهر مارس لجميع المراحل بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق، 26 مارس 2024، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة انطلاق تقييمات شهر مارس لصفوف النقل الأسبوع المقبل، حيث جاءت مواعيد امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي).

-الإثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية.

-الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة المهارات المهنية.

-الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-الإثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة العلوم.

-الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية-الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.