والد حبيبة الشماع فى أول ظهور: "أنا خصيم المتهم ليوم القيامة".. صور ولايف

كتب أحمد حسني

قال أيمن الشماع والد حبيبة الشماع المعروفة بـ"فتاة الشروق" ضحية سائق الأوبر الذى تسبب فى القاء نفسها من سيارته، إنه فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى مؤكدا: "أنا واثق في القضاء المصري وفي العدل، وأنا خصيم المتهم ليوم القيامة، ولن اتنازل عن حق بنتي".



ايمن الشماع

من جانبه، قال الدكتور محمد الأمين محامي أسرة حبيبة الشماع "فتاة الشروق"، إن النيابة العامة قررت إحالة سائق أوبر المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة التزوير في محررات رسمية، بخلاف تهمة الشروع في خطف المجني عليها.

وكان اليوم السابع قد بث مباشر، من أمام مقبرة حبيبة الشماع بعد مرور أسبوع على وفاتها، بحضور أسرتها، وإحالة سائق أوبر لمحكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يواجه أكثر من تهمة بخلاف تهمة الشروع في الخطف والتسبب في وفاة "فتاة الشروق"، وبين هذه التهم تعاطي المواد المخدرة، والقيادة تحت تأثير المخدر.



وتوفيت حبيبة الشماع الخميس الماضي، وكشف التقرير الطبي أن الفتاة تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في توقف عضلة القلب، ولم تنجح محاولات إنعاشها بالأجهزة المختصة.





التحقيقات كشفت أن الفتاة عانت من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفا من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برش بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس، ما بث الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة.

النيابة العامة قررت تفريغ كاميرات المراقبة، وإجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم، والذي سبق اتهامه من قبل في قضية مخدرات.

محامي المتهم كشف أن السائق لم يكن ينوي خطف الفتاة، لكنها عانت من حالة توجس ورعب غير حقيقي، وأن المتهم يعمل منذ سنوات في شركة " أوبر" بدون أي شكوى، وخلال رشه العطر لم يغلق أبواب السيارة، وهو سبب واضح لعدم وجود نية لخطف الفتاة.

محامي أسرة الفتاة من جانبه تقدم بطلب تعويض مدني أمام النيابة ضد المتهم وشركة " أوبر" نتيجة الأضرار التي لحقت بموكلته.

وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.





من هي حبيبة الشماع؟

الفتاة تدعى حبيبة الشماع، تبلغ من العمر حاليا 24 عاما، خريجة كلية إعلام من الجامعة البريطانية، وتعمل في مجال الآثاث والديكور.

من هو المتهم؟

يائي يبلغ من العمر 34 عاما حاصل على دبلوم فني صناعي قسم تبريد وتكييف، متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم في المرحلة الابتدائية.

بداية الواقعة كانت بتحرير محضر في قسم شرطة الشروق، بمحاولة خطف فتاة تدعى "حبيبة الشماع" بعد ركوبها مع سائق أوبر، لكنها فوجئت بمحاولة خطفها ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، ما تسبب في إصابتها بارتجاج و وفقدان للوعي وتم نقلها إلى المستشفى.