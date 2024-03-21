واشنطن ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعى

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رحبت الولايات المتحدة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار، الذى قدمته للوصول إلى توافق عالمى حول أنظمة الذكاء الاصطناعى الآمنة والموثوقة لتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن - فى تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم /الخميس/ - أن القرار "التوافقي" الذى تم تطويره بمداخلات مباشرة من أكثر من 120 دولة يعد جهدا تاريخيا ونهجا عالميا هو الأول من نوعه لتطوير واستخدام هذه التكنولوجيا الناشئة القوية.



وأوضح أن الذكاء الاصطناعى يتمتع بإمكانات هائلة لتعزيز التنمية المستدامة وأهدافها، لافتا إلى أن هذا القرار يساعد على ضمان وصول فوائد الذكاء الاصطناعى إلى البلدان من جميع المناطق وعلى جميع مستويات التنمية ويركز على بناء القدرات وسد الفجوات الرقمية، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية.



وشدد على أن واشنطن ستواصل العمل مع الحكومات والشركاء الآخرين لضمان أن يكون تصميم وتطوير ونشر واستخدام التقنيات الناشئة بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى آمنا وجديرا بالثقة، موجهاً نحو تحقيق أهدافنا المشتركة وحل تحدياتنا الأكثر إلحاحا.