نادية زخارى بعد تكريمها بيوم المرأة: أهم تكريم فى حياتى لأنه من الرئيس السيسى

كتب محمود راغب

عبرت الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى الأسبق وعضو المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بتكريمها اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك خلال احتفالية يوم المرأة المصرية.

وقالت الدكتورة نادية زخارى فى تصريحات خاصة لليوم السابع: فخورة جداً بالتكريم واعتبره من أهم التكريمات التى حصلت عليها لأنه تكريم من الرئيس السيسى ولذلك اعتبره أهم تكريم فى حياتى .

وتابعت : سعيدة بحضور بناتى التكريم معى وشعرت بمدى فخرهم وأنا فخورة بيهم وبشكرهم على حضورهم التكريم.

ولفتت إلى أن النماذج المختارة بالتكريم لإلقاء الضوء عليها من السيدات نماذج مشرفة بالمجتمع واختيار ناجح للغاية فالمكرمات العشر يستحقين التكريم وأيضا الأمهات المثاليات، مؤكدة أن الدولة فى هذه الفترة تقدر مكانة المرأة وتهتم بها وتقدرها.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من النماذج المشرفة من السيدات والأمهات المثاليات والفضليات، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، حيث تم منحهن "وسام الكمال" من الطبقة الثانية، ومنهن.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.