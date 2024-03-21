معمل المناخ الزراعى يدرب طلاب الجامعات على الأرصاد الجوية الزراعية والزراعة بدون تربة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد عبدربه مدير معمل المناخ الزراعي، إنه تم اليوم الخميس، تدريب 25 طالب من برنامج إنتاج المحاصيل العضوية بكلية الزراعة الحيوية جامعة هليوبوليس من أجل الإطلاع على أحدث ما تقدمونه لتنمية وتطوير القطاع الزراعي.

قام المعمل بتدريب علمي تطبيقي للطلاب من خلال شرح كيفية عمل صيانة لمحطات الأرصاد الجوية الزراعية و استقبال البيانات و معالجتها من خلال فريق عمل المحطات و الأرصاد و لقد قامت دكتور رشا المرشدي والدكتورة رضا دهشور بشرح كل الامور المتعلقة بالارصاد الجوية الزراعية و محطة قياس تلوث الهواء الجوي المتنقلة و كيفية عملها.

كما قامت الدكتورة فاطمة مرسي، بشرح الإدارة المتكاملة للخضر تحت الصوب الزراعية وهياكل الصوب الزراعية وأغطية الصوب المختلفة وكيفية إدارة الصوب خلال المواسم المناخية المختلفة بصورة ذكية.

كما قام الدكتور زكريا يحيى بشرح نظم الزراعة بدون تربة داخل الصوب الزراعية وفوق اسطح المباني و كيفية تطبيق تلك الأنظمة بما يحقق الاستدامة البيئية المناسبة والمحافظة على المباني وكيفية إدارة تلك النظم تحت الصوب الزراعية.

كما قام الدكتور عماد عبدالعزيز بشرح أنشطة قسم الزراعة البيولوجية فيما يتعلق بانتاج تقاوي وثمار عيش الغراب المحاري وكيفية تدوير المخلفات العضوية بما يتناسب والمحافظة على البيئة من التلوث وتحقيق استفادة من تلك المخلفات.