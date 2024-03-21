معلومة قانونية.. إجراءات دعوى تثبيت الملكية

العديد من الإجراءات يتخذها المواطن الراغب في إقامة دعوي تثبيت ملكية، وتلخصت هذه الإجراءات في عدة نقاط جاءت كالتالي
1ـ شهر عريضة الدعوى:
أ- تقديم طلب للشهر العقاري على النموذج المتعارف عليه.
ب- يحال الطلب لمكتب المساحة لتحرير كشف التحديد المساحي.
ت- يتم تحرير عريضة الدعوى مزيلة بكشف التحديد، ورفع الدعوى بالإجراءات العادية لرفع الدعوى.
ث- يتم الحصول على صورة رسمية من عريضة الدعوى بعد قيدها.
ج- تقدم الصورة الرسمية من عريضة الدعوى لمأمورية الشهر التي تحيلها للمكتب لمراجعتها بعدها تشهر العريضة.
2- إيداع العريضة المشهرة بحافظة مستندات بأول جلسة بالمحكمة.
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