اليوم السابع
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معلومة قانونية.. إجراءات دعوى تثبيت الملكية

الخميس، 21 مارس 2024 09:00 م
معلومة قانونية.. إجراءات دعوى تثبيت الملكية دار القضاء العالى
كتبت أمنية الموجى

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العديد من الإجراءات يتخذها المواطن الراغب في إقامة دعوي تثبيت ملكية، وتلخصت هذه الإجراءات في عدة نقاط جاءت كالتالي

1ـ شهر عريضة الدعوى:

أ‌- تقديم طلب للشهر العقاري على النموذج المتعارف عليه.

ب‌- يحال الطلب لمكتب المساحة لتحرير كشف التحديد المساحي.

ت‌- يتم تحرير عريضة الدعوى مزيلة بكشف التحديد، ورفع الدعوى بالإجراءات العادية لرفع الدعوى.

ث‌- يتم الحصول على صورة رسمية من عريضة الدعوى بعد قيدها.

ج‌- تقدم الصورة الرسمية من عريضة الدعوى لمأمورية الشهر التي تحيلها للمكتب لمراجعتها بعدها تشهر العريضة.

2- إيداع العريضة المشهرة بحافظة مستندات بأول جلسة بالمحكمة.

 







معلومة قانونية

حوادث

دعوى تثبيت الملكية




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