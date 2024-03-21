اليوم السابع
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الخميس، 21 مارس 2024 06:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 5 أشخاص إثر اندلاع حريق نتيجة تسريب غاز شمال غربى الهند

الخميس، 21 مارس 2024 06:24 م
مصرع 5 أشخاص إثر اندلاع حريق نتيجة تسريب غاز شمال غربى الهند حريق - أرشيفية
أ ش أ

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لقي خمسة أشخاص مصرعهم إثر اندلاع حريق نتيجة تسريب غاز خلال تغيير الأنبوبة في منزلهم في مدينة جايبور بولاية راجستان شمال غربي الهند.

وقالت الشرطة - حسبما نقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية اليوم الخميس إنه بين الضحايا زوجين وثلاثة أطفال، كانوا موجودان داخل غرفة لم يتمكن أي منهم الخروج منها حيث تسرب الغاز واندلع الحريق فجأة.


وأضافت الشرطة أن فرق الإطفاء أخمدت الحريق وتم نقل الجثامين إلى المستشفى، كما أعرب رئيس وزراء الولاية ونائبه عن تعازيهما في الخسائر في الأرواح خلال الحادث.










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