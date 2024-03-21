مستشار النمسا ورئيسة البرلمان الأوروبى يناقشان تطورات الحرب على أوكرانيا

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ناقش المستشار النمساوي كارل نيهمر مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ماتسولا -التي تزور فيينا حاليا- عددا من القضايا الأوروبية المهمة الراهنة أبرزها الحرب على أوكرانيا.

كما رحبت وزيرة شئون أوروبا في النمسا كارولين إدتشتادلر برئيسة البرلمان الأوروبى في مقر المستشارية الفيدرالية وقد أجرت معها مباحثات ركزت على الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي.

وأضافت الوزيرة قائلة "أنا سعيدة بشكل خاص بانضمام روبرتا ميتسولا إلى مبادرتنا "أوروبا خيارنا".

وكانت الوزيرة كارولين إدتشتادلر قد شاركت مؤخرا في اجتماع مجلس الشؤون الأوروبية العامة في بروكسل وكانت على جدول الأعمال موضوعات مهمة مثل انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي ومستقبل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والحرب العدوانية على أوكرانيا والأمن والدفاع عن الاتحاد الأوروبي.