مساعدات مستمرة.. التحالف الوطنى يواصل جهوده خلال شهر رمضان

كتب محمود العمرى

تعمل مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على تقديم كراتين رمضان والملابس والإعانات للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم.



وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 19.841.510 مليون مستفيد بإجمالى التكلفة 1.805.631.750 مليار جنيه، وبلغ عدد كراتين رمضان 1.752.205 مليون أسرة بإجمالى التكلفة 1.14.833.500 مليار جنيه، و10.813.770 مليون وجبه فطار وسحور بإجمالى تكلفة 252.184.250 مليون جنيه.



وتستهدف مؤسسات التحالف الوطنى تقديم إعانات وزكاة لـ 178.120 مستفيد بتكلفة 35.624 مليون جنيه و 6000 قطعة ملابس و 3000 مستفيد و203 ألف كارت وكوبون شراء.