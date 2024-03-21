مركز المناخ: ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن هناك ارتفاعاً فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد واستمراره مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

وأضاف فهيم أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناه.

وتنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الجدير بالذكر أن اليوم ثانى أيام فصل الربيع والفترة "من 15 / 3 وحتى 15 / 6 " هي أهم فترة في الموسم الزراعي وهي المحدد لشكل الموسم كله، أما ربيع بارد مكمل لفصل الشتاء "ليطيل من موسم التزهير أو يؤخر العقد أو يربك موسم الفاكهة " أو ربيع دافيء حار ينضم لفصل الصيف في عجله من أمره "يتسبب في إنهاء موسم التزهير مبكراً أو ظهور الأجيال الأولى من حشرات وأمراض الأجواء الدافئة الحارة ".