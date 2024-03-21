اليوم السابع
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مدينة نجع حمادى بقنا تعقد جلسة تشاورية لمقترحات تطبيق الهوية البصرىة

الخميس، 21 مارس 2024 03:00 ص
مدينة نجع حمادى بقنا تعقد جلسة تشاورية لمقترحات تطبيق الهوية البصرىة الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادى
قنا صابر سعيد

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال قنا، عن عقد جلسة تشاور مجتمعية مع المعنيين والمواطنين، اليوم الخميس.

وأوضحت الوحدة المحلية، أن الجلسة تأتي لأخذ مقترحات المواطنين عن الهوية البصرية للمحافظة من ناحية الشعار المستخدم أو تطبيق الهوية البصرية بالمحافظة.

وأضافت، أنها تهدف لمفهوم البصرية ليشمل الميادين العامة وواجهات العمارات السكنية الأرصفة والأسواق والإعلانات وواجهات المحال التجارية، وأكشاك الكهرباء ومراكز الشرطة والمدارس، وكيفية تطبيق الهوية البصرية بالمحافظة.
 







البصرية

جلسة نقاشية بنجع حمادي

محافظة قنا

اخبار قنا




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