محافظ جنوب سيناء يصدق على 410 حالات تصالح على مخالفات البناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

صدق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على 410 حالات تصالح و(4) قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة ابورديس "نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء سامح المتولى، رئيس مدينة ابورديس، بمكتب المحافظ بالديوان العام بطور سيناء.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن ليصبح بذلك إجمالى عدد قرارات التصالح التى تم التصديق عليها حتى الآن لأهالى مدينة أبو رديس 213 حالة تصالح على مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقى قرارات التصالح لأهالى مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

كما صدق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم على 197حاله و4 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة أبو زنيمة " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء نادر علام رئيس مدينة أبوزنيمة، بمكتب المحافظ بالديوان العام بطور سيناء.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، ليصبح بذلك إجمالى عدد قرارات التصالح التى تم التصديق عليها حتى الآن لأهالى مدينة ابو زنيمة 197 حالات تصالح على مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقى قرارات التصالح لأهالى مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.