محافظ المنيا يتابع أعمال توريد محصول البنجر بمصانع السكر بأبوقرقاص

المنيا- حسن عبد الغفار

تابع اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، أعمال توريد محصول البنجر بمصانع سكر أبوقرقاص الجديدة لعام 20232024، مؤكدا أن قطاع الزراعة في مصر يمثل أهمية كبيرة، لدوره الأساسي في تحقيق الأمن الغذائى، كما يعد القطاع الأكثر استيعابا للعمالة، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يؤكد دائماً على الارتقاء بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكثيف التوعية بأساليب الميكنة الزراعية والري الحديث، لتحقيق أقصى عائد إقتصادي من هذا المورد، خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالبنجر والقمح والقطن وغيرها.

وفى ذات السياق، تابع تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص أعمال افتتاح موسم محصول بنجر السكر بشركة السكر والصناعات المصرية التكاملية "مصانع سكر ابوقرقاص الجديدة"، حيث تفقد رئيس المركز الأقسام المختلفة بالمصنع كما تابع عمليات استلام المحصول من المزارعين، موجها بتيسير كافة الإجراءات وتقديم كل أوجه الدعم ضمانا للخروج بموسم يتمتع بانتاجية عالية.



كما تابع رئيس المركز مراحل الإنتاج بالمصانع بداية من وصول محصول البنجر ، مروراً بعمليات الوزن، والفرز، ثم الغسيل، والتقطيع، والتمرير على جهاز الانتشار، ثم عمليات العصر واستخلاص السكر، وفصل مخلفات البنجر، ثم مرحلة المعامل وتعبئة السكر، ثم عنابر التخزين وصولاً لمرحلة التوزيع.

ومن الجدير بالذكر، أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا ، بدأت موسم استلام محصول البنجر لعام 2023-2024 أول تخصيص لشحن محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية، يوم السبت الماضى الموافق 16 من مارس وذلك لكافة وسائل النقل سواء، "لوارى – جرارات زراعية".



أعمال توريد محصول البنجر (1)