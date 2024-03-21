مايا مرسى أمام الرئيس السيسى: تمكين المرأة أصبح جزء لا يتجزأ من عقيدة الدولة

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قالت مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه على مدى عقد كامل شاهدنا إرادة سياسية أرست أسسا قوية لتمكين المرأة، ليشهد هذا العقد 50 تكليفا رئاسيا و26 قانونا وتعديلا تشريعا وإدماج المرأة في كافة السياسات والبرامج و12 قرارا دوليا لتمكين المرأة.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمراة خلال احتفالية المراة المصرية بحضور الرئيس السيسي والسيدة قرينته: "كنا نطالب بالمساواة والتمكين ودستور عادل وتفعيل حق المرأة الدستوري، وضمان تشريعات منصفة، كما كنا نطالب بوصول المرأة إلى كافة المناصب دون تمييز، وحصة في المجالس النيابية، وتعزيز قدرات المرأة القيادية، وكنا نطالب بحزمة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية العادلة والشمول المالي وضمان حياة كريمة وسكن لائق والحفاظ على صحة المرأة والحماية من العنف والممارسات الضارة، ليأتي هذا العقد ويضع أسس قوية لكافة المطالبات حتى سار تمكين المرأة جزء لا يتجزأ من عقيدة الدولة وصولا الى بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضحت، أنه حتى الآن طرقنا 8 ملايين طرقة باب في قرى مصر، وبالرغم من التحديات الاقتصادية وصلت مصر إلى 244 % معدل نمو شمولي مالي للمرأة، واستفادت اكثر من 2 مليون سيدة من التثقيف المالي والإقراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ووصل حجم إقراض المستفيدات من بنك مصر إلى 700 مليون جنيه، وحجم التعاملات على الحسابات الى أكثر من 18 مليار جنيه في عام واحد، ووصل إنتاج السيدات من المشاغل والوحدات الإنتاجية الى أكثر من نصف مليون منتج و40 ألف فرصة تدريب انتاجي.

