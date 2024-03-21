كل السلع موجودة بأسعار مخفضة.. جولة داخل معرض أهلا رمضان فى إمبابة

كتبت - مرام محمد

يشهد معرض "أهلًا رمضان" بشارع المطار في إمبابة، والذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، تنوعًا في المعروضات، حيث يطرح خلال شهر رمضان مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.

ويقدم المعرض السلع الغذائية الأساسية من (الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات والتوابل، واللحوم والدواجن ومصنعاتها البلدية والمجمدة، وياميش رمضان) بتخفيضات تصل لـ30%.

وجاءت أسعار أبرز السلع الأساسية داخل المعرض على النحو الآتي: السكر بـ27 جنيهًا، والأرز المعبأ بـ29 جنيهًا، وعبوة زيت الخليط زنة 600 جم بـ42.5 جنيه، وعبوة زيت الخليط زنة 700 جم بـ52.5 جنيه، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ58 جنيهًا، واللحم البلدي بـ270 جنيهًا، وفراخ إنتاج اليوم زنة 1.5 جم بـ180 جنيهًا، وفراخ طازجة زنة 1.3 جم بـ130 جنيهًا، وفراخ 1.1 جم طازجة بـ110 جنيهات.