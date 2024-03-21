اليوم السابع
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كل السلع موجودة بأسعار مخفضة.. جولة داخل معرض أهلا رمضان فى إمبابة

الخميس، 21 مارس 2024 06:04 م
كل السلع موجودة بأسعار مخفضة.. جولة داخل معرض أهلا رمضان فى إمبابة معرض أهلا رمضان
كتبت - مرام محمد

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يشهد معرض "أهلًا رمضان" بشارع المطار في إمبابة، والذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، تنوعًا في المعروضات، حيث يطرح خلال شهر رمضان مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.

 

ويقدم المعرض السلع الغذائية الأساسية من (الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات والتوابل، واللحوم والدواجن ومصنعاتها البلدية والمجمدة، وياميش رمضان) بتخفيضات تصل لـ30%.

وجاءت أسعار أبرز السلع الأساسية داخل المعرض على النحو الآتي: السكر بـ27 جنيهًا، والأرز المعبأ بـ29 جنيهًا، وعبوة زيت الخليط زنة 600 جم بـ42.5 جنيه، وعبوة زيت الخليط زنة 700 جم بـ52.5 جنيه، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ58 جنيهًا، واللحم البلدي بـ270 جنيهًا، وفراخ إنتاج اليوم زنة 1.5 جم بـ180 جنيهًا، وفراخ طازجة زنة 1.3 جم بـ130 جنيهًا، وفراخ 1.1 جم طازجة بـ110 جنيهات.







اهلا رمضان

معرض اهلا رمضان بالجيزة

معرض اهلا رمضان بإمبابة

اماكن معرض اهلا رمضان بالجيزة

اسعار السلع

الاسعار



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