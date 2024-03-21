قطع المياه لمدة 4 ساعات بمنطقة ناهيا بالجيزة صباح السبت

كتبت - مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "شارع ناهيا بالكامل، ومنطقة شارع 6 أكتوبر".

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 300 مم؛ لتحسين الضغوط بشارع 6 أكتوبر والقناية والمنطقة المحيطة بناهيا، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة 4 ساعات بدءًا من الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 23/ 3 / 2024 وحتى الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 23/ 3/ 2024 لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.