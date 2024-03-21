قصور الثقافة تطلق ليالى رمضان الثقافية والفنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية، أمس الأربعاء، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة، وتستمر الليالي حتى 19 رمضان.



وافتتحت الفعاليات شيرين عبد الرحمن، مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، وعدد من المثقفين والمبدعين والصحفين ورواد القصر، وبدأت الليالي الفعاليات بفقرة مسرح العرائس للفنان محمود نوح، تلي ذلك عرض لفرقة كورال قصر ثقافة الإسماعيلية بقيادة د.دينا حسين، والتي قدمت باقة منتوعة من الابتهالات والأناشيد والتواشيح الدينية منها: المسك فاح، رمضان جانا، قلبك حنين يا نبي، لما تلقى نجوم السماء، يارسول الله أجرنا، قمرنا سيدنا النبي، الله الله علي نور رسول، لاجل النبي، مولاى، عليك سلام الله، وسط تفاعل كبير من الحضور.

تلي ذلك عرضا لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، والتي قدمت باقة منتوعة من من الأغنيات علي أنغام السمسمية منها منها افتتاحية الفرقة، إسماعيلية ياالي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا اسماعيلية، أنا الإسماعيلي، أبويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها، بالإضافة لعزف منفرد علي السمسمية للفنان أحمد يحيي مولر مدرب الفرقة.

كما تألقت فرقة الحرية للفنون الشعبية فى أولى عروضها على مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية في اولي ليالي رمضان الفنية بالاسماعيلية.



وقدمت الفرقة مجموعة من العروض الفنية المتنوعة، حيث شاركت فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد جمهور محافظة الإسماعيلية بمجموعة من رقصاتها الاستعراضية المتنوعة التي تعبر عن الفلكلور السكندري ومنها «الإسكندرانية، التنورة، الصيادين، الغزل الإسكندراني، صولوا إسكندراني، الزفة الإسكندرنى، تحيا مصر، حلاوة شمسنا اهداء لروح الفنان محمود رضا».

وذلك ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

كما استهلت فعاليات البرنامج الأدبي "مقهى محمود دياب" بلقاء عن الكاتب الراحل محمود دياب ضمن برنامج "عطر الأحباب" وتشارك به د. صفية فرجاني

تحدثت في عدة نقاط منها السيرة الذاتية لمحمود دياب ، محمود دياب أحد أعمدة ورواد المسرح ، مسرحية باب الفتوح .

الأمسية الشعرية الشاعر شوقي عبد الوهاب ألقي عدة قصائد منها الشيخ محمد ، فلاش باك ، انتي وجمالك .

الشاعر فهمي عبدالله ألقي عدة قصائد منها قصدت باب رحمتك ، شياطين الشعر .

في برنامج الفرع الثقافي قدم الشاعر فتحي نجم عدة قصائد منها في حب مصر ، عن الشعر والناس .

بينما قدم الشاعر الشاعر صلاح نعمان عدة قصائد منها جايز ، حالة ، فارس .

الشاعرة شادية الملاح ألقت عدة قصائد منها مرايا الغيب ، رياح الدم ، عيدان من غير ورق .

الشاعر عبد الرحمن المغربي ألقي عدة قصائد منها بكرة هكبر ، يا كلي أنا .

كما قدمت د. ماجدة عطا محاضرة بعنوان فضل الأم

تحدثت في دور الأم في تربية النشأ ، مكانة المرأة العاملة في المجتمع.

كما تضمنت الورش الفنية، ورشة طي ورق تدريب سماح علي ويعتبر فن طي الورق هو تحويل ورقة مسطحه الي شكل مختلف رائع ويستخدم في تقنيات محدوده في تركيب هذه التقنيات مع بعضها مع بعض ليكون شكل مختلف وجميل مثل فراشه أو طائر أو فانوس من عده ورقيات و مستمد من الثقافة اليابانية.

بالاضافة لورشة تعليم عمل الحلي للكبار والاطفال تدريب سهي عشرى، وتستمر الورش لمدة 10 ايام.

وتنظم هيئة قصور الثقافة برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

