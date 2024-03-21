قروض مُيسرة من البنك الأهلى للمطاعم والمنشآت السياحية لتمويل أعمال التطوير

كتب محمد أسعد

ذكرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البنك الأهلي المصري للقيام بمنح قروض بفائدة بسيطة 5 % متناقصة للمنشآت والمطاعم السياحية لدعم أعمال الإحلال والتجديد والتطوير والتوسع في هذه المنشآت ولسداد مستحقات الموردين لهذه المطاعم وأيا كانت نوعية هؤلاء الموردين، والتي تندرج تحت مبادرة دعم القطاع السياحي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وقال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار دعم الغرفة لأعضائها ومساندتها في القيام بكافة الأعمال التي تتطلب تمويلاً لتنفيذها من أعمال التجديد والتطوير والإنشاء والتوسعات في أنشطتها المختلفة، وكذلك سداد مستحقات الموردين ، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت عانت من عدم التطوير والتجديد خلال الأعوام الماضية بسبب تراجع التدفق السياحي أو تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف المصري أن الاتفاق الذى تم بين الغرفة والبنك الأهلي المصري من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من النشاط السياحي، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص السياحى وخاصة المنشآت والمطاعم السياحية على تنمية استثماراته بشكل يجعلها ويمكنها من تقديم الخدمات السياحية في الأغذية والمشروبات بشكل متميز ويتفق مع كافة الاشتراطات السياحية والصحية والبيئة.

ودعا رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة لاستثمار هذا التمويل والذى يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والتي لا يصل حجم دخلها في العام عن 20 مليون جنيه، ويمكنها الحصول على التمويل بنحو مليوني جنيه بعائد 5% متناقص، وإنه يمكن أن يصل لنحو 3 ملايين جنيه، على أن تقدم المنشاة ميزانية عامة لها عن عامين سابقين توضح حجم أعمالها.

وكشف المصري عن التفاصيل الكاملة لهذا التمويل للمطاعم بتصنيفها، والمستندات المطلوبة لاستفادة المطاعم والمنشآت السياحية وهى :-

1. صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب المنشأة أو الممثل القانوني.

2. صورة حديثة للسجل التجاري.

3. البطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب.

4. عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد الملكية.

5. إيصال مرافق حديت للنشاط.

6. رخصة التشغيل او ما يفيد السير في اجراءات الترخيص او رخصه المشروع.

7. شهادة صحية للعاملين بالمطعم.

8. عقد تأسيس الشركة أو ملخصه في حالة الشركات فقط.

9. ايصال سداد التأمينات الاجتماعية مع إمكانية إعطاء مهلة ثلاث شهور.

وبالنسبة للمبالغ الاكثر من 500 ألف جنيه يجب تقديم شهادة سلامة الغذاء أو إيصال سداد الاشتراك على الأقل.