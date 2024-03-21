قتلى وجرحى فى انفجار شمال غرب باكستان

إسلام أباد (أ ش أ)

أعلن مسئولون باكستانيون أن جنديين اثنين لقيا حتفهما فيما أصيب 22 آخرون إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق اليوم الخميس، بالقرب من قافلة أمنية فى شمال غربى البلاد.

ونقلت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية عن هؤلاء المسئولين قولهم إن الانفجار وقع فى مدينة "ديرا اسماعيل خان" بإقليم "خيبر بختونخوا" على الحدود مع أفغانستان.

وفور وقوع الحادث، قامت قوة كبيرة من قوات الأمن بتطويق المنطقة وبدأت التحقيقات الأولية، كما باشرت فرقة المفرقعات تحقيقاً لتحديد كمية ونوع المتفجرات المستخدمة في الهجوم.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.