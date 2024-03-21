في ليلة عيد الأم.. دعوات مباركة للشيخ عبد اللطيف الأنصاري لكل الأمهات في الشهر الكريم

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من محافظة الأقصر استضاف خلاله الشيخ عبد اللطيف الأنصاري في ليلة عيد الأم والذي قدم دعوات لكل الأمهات بمناسبة تلك الليلة السعيدة للأمهات حول مصر.

وبين الشيخ عبد اللطيف الأنصاري فضل الأم العظيم في بناء الأسرة، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأم ومن أولي بصحبة الإنسان في حياته، فهى المدرسة التي تنجب وتربي وتقيم الأسرة لخدمة المجتمع.



وكان قد التقى "اليوم السابع" مع الأم المثالية بمحافظة الأقصر، السيدة مارثا إبراهيم عوض جرجس أخصائية اجتماعية بمدرسة ناصر الابتدائية جنوب المحافظة، والتي سردت قصة حياتها مع أبنائها قبل اختيارها الأم المثالية لهذا العام عن محافظة الأقصر.



وقالت الأم المثالية بالأقصر، إنها ترملت بعمر 20 سنة، وكان لديها طفلها ساويرس سمير في الصف الأول الإبتدائي، وميرنا سمير طفلة بالحضانة، حيث كان والدهم موظف بالسنترال وتوفى وهو صغير بالسن، حيث كان أسرتهم منغلقة لا يخرجون كثيراً من المنزل والأب هو من يقوم بكل الواجبات وظروف والدها ووالدتها بسيطة، فقررت استئجار شقة بشارع بجوار منزل أسرته، وبعد مرور وقت قليل توفى والدها ووالدتها، وبدأت رحلة كفاحها مع أطفالها حتى انتهت مرحلة الإبتدائية والإعدادية، وجاءت مرحلة الثانوية العامة بمصاريفها الكبيرة والدروس وضغوطات الحياة عليها.

