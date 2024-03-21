اليوم السابع
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الخميس، 21 مارس 2024 07:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

عوامل تزيد مخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لدى الشباب

الخميس، 21 مارس 2024 06:00 ص
عوامل تزيد مخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لدى الشباب كوليسترول
كتبت إيناس البنا

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غالبًا ما يُنظر إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول على أنه مرض يصيب البالغين فقط، حيث يتم تشخيصه بشكل شائع لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 59 عامًا، ويكون أقل ملاحظة عند الشباب، وذلك لأنه مع تقدمنا في العمر، تميل عملية التمثيل الغذائي لدينا إلى البطء، مما يجعل من الصعب على الجسم تنظيم مستويات الكوليسترول بشكل فعال.
بالإضافة إلى ذلك، فإن خيارات نمط حياتنا ومستويات التوتر، التي تكون أعلى خلال منتصف العمر، تساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول.

ومع ذلك، بقدر ما قد يبدو الأمر مفاجئًا، إلا أن الشباب أيضًا يمكن أن يصابون بارتفاع نسبة الكوليسترول، وفقا لموقع onlymyhealth نسلط  الضوء على الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول لدى الشباب ويقدم نصائح لتقليل المخاطر.

ما هو المعدل الطبيعي للكوليسترول؟

هناك نوعان رئيسيان من الكوليسترول: كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)الكوليسترول، في حين أنه من المستحسن أن يكون لديك كميات منخفضة من الكولسترول LDL لأنه "سيئ" لصحة قلبك، فإن زيادة الكولسترول HDL يمكن أن تحسن وظائف القلب.

بشكل عام، يجب أن يكون إجمالي مستويات الكوليسترول لديك أقل من 200 ملجم / ديسيلتر، في حين يجب أن يكون LDL أقل من 100 ملجم / ديسيلتر ويجب أن يكون HDL أعلى من 60 ملجم / ديسيلتر للرجال و 50 ملجم / ديسيلتر للنساء.

ما الذي يعرض الشباب لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

بعض العوامل التي تعرض الشباب للخطر تشمل:

تاريخ عائلي لارتفاع نسبة الكولسترول
اتباع نظام غذائي غني بالدهون المتحولة والدهون المشبعة
نمط الحياة المستقرة
بدانة
التدخين
 

 







المستويات المرتفعة من الكولسترول

ارتفاع الكولسترول عند الشباب

ارتفاع في نسبة الكوليسترول




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