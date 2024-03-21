عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى

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أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاتى العشاء والتراويح، فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلى.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان صحفى - بأن نحو 50 ألف مواطن أدوا صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى، فى ليلة الجمعة الثانية من رمضان.



وأغلقت قوات الاحتلال طريق الواد بالبلدة القديمة من القدس، وعرقلت وصول الأهالى المتوجهين لأداء صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب الأقصى.



وضمن الحصار المشدد الذى تفرضه على البلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى منذ ستة أشهر، أعلنت شرطة الاحتلال، مساء اليوم، عن نشر 3 آلاف من عناصرها فى القدس وعلى الحواجز المؤدية للمدينة، لمنع أهالى الضفة الغربية من الوصول للمسجد الأقصى، فى الجمعة الثانية من شهر رمضان.